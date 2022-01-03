Malatya'da tüfekle ateş açtığı iş yerindeki kadını yaralayan zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da iş yerine pompalı tüfekle ateş açarak bir kadını yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Saray Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'ndeki iş yerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu K.Ş'nin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.R.A'yı suç aleti pompalı tüfekle kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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