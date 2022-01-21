Malatya'da traktör arkasında karda sörf - Haberler
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Malatya'da traktör arkasında karda sörf

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | Güncel

Malatya'da traktör arkasında karda sörf Malatya'da dört kafadar traktörün arkasına bağladıkları iple karda sörf yaptı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da traktör arkasında karda sörf

MALATYA - Malatya'da dört kafadar traktörün arkasına bağladıkları iple karda sörf yaptı. O anları ise cep telefonlarıyla görüntülediler.

Malatya'da iki gün aralıksız yağan kar yağışı kimilerine çile kimilerine ise eğlence oldu. Hafta başı kenti etkisine alan kar Perşembe günü etkisini yitirirken, Akçadağ ilçesine bağlı Aktepe Mahallesinde yaşanan olayda akraba olan dört genç traktörün arkasına bağladıkları iple karda sörf yaptı.

Yaklaşık bir kilometre traktörün arkasına bağladıkları iple karlı yolda kayarak sörf yapan gençler o anları ise cep telefonları ile görüntülediler.

Malatya'da traktör arkasında karda sörf

Malatya'da traktör arkasında karda sörf

Malatya'da traktör arkasında karda sörf

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri

Traktör, Malatya, kar, Güncel, Haber

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