Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında araçlardan biri hurdaya dönerken kazada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında araçlardan biri hurdaya dönerken kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karagöz Caddesi üzerinde seyir halinde olana T.T. idaresindeki Volkswagen marka 31 AAB 600 plakalı araçla R.Y. yönetimindeki Tofaş marka 44 DY 632 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayı görerek olay yerine gelen Merkez Beydağı Mahalle Muhtarı Hakverdi Sevgi, bölgede başlatılan kavşak çalışmalarının biran önce tamamlanmasını isteyerek kontrolsüz kavşak nedeniyle sık sık kazaların yaşandığını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı