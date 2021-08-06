Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ramazan Esinti (38) idaresindeki 23 LR 479 plakalı otomobil, D-300 Karayolu Yukarıulupınar Mahallesi Cayirdüzü mevkisinde menfeze çarptı.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, isimleri öğrenilemeyen eşi ve iki çocuğu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen