Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ramazan Esinti (38) idaresindeki 23 LR 479 plakalı otomobil, D-300 Karayolu Yukarıulupınar Mahallesi Cayirdüzü mevkisinde menfeze çarptı.

Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, isimleri öğrenilemeyen eşi ve iki çocuğu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Murat Kurum Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Sezen Aksu Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Eda Erdem Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 18:47:57. #1.14#

title