Malatya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Malatya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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