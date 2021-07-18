Malatya'da tartıştığı kişiyi yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı ikna edilerek yakalandı
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Malatya'da tartıştığı kişiyi yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı ikna edilerek yakalandı

Malatya'da tartıştığı kişiyi yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı ikna edilerek yakalandı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden şüpheli, polis ekiplerinin ikna çabası sonucu gözaltına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden şüpheli, polis ekiplerinin ikna çabası sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Şehbal Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.B. ve M.S. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.S. tabancayla S.B'yi yaraladı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Bu sırada polis ekiplerinin yakalamaya çalıştığı M.S. elindeki tabancayla sokakta havaya ateş açtıktan sonra intihara teşebbüs etti.

Olay yerine sevk edilen özel harekat polislerinin de desteği ile ikna edilen M.S, gözaltına alındı.

Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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Malatya'da tartıştığı kişiyi yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı ikna edilerek yakalandı - Haberler
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