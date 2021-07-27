Malatya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen tablet, terazi, mühür ve yağdanlık ele geçirildi.

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen tablet, terazi, mühür ve yağdanlık ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin üst aramasında, tarihi eser niteliği bulunan ve üzerinde erkek, kadın, ok ve yılan figürleri bulunan tablet, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 terazi, mühür ile yağdanlık ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdiğini açıkladı
Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdiğini açıkladı
Aşılama oranı düşük Şanlıurfa'da harekete geçiliyor! Gençlere hediye dağıtılacak
Aşılama oranı düşük Şanlıurfa'da harekete geçiliyor! Gençlere hediye dağıtılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fazıl Küçük Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Yıldız Tilbe Diana Spencer Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Metin Oktay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 15:20:06. #1.16#

title