Malatya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen tablet, terazi, mühür ve yağdanlık ele geçirildi.

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen tablet, terazi, mühür ve yağdanlık ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin üst aramasında, tarihi eser niteliği bulunan ve üzerinde erkek, kadın, ok ve yılan figürleri bulunan tablet, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 terazi, mühür ile yağdanlık ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik