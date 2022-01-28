Malatya'da sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı yakalandı - Haberler
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Malatya'da sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı yakalandı

AA, Yeter Erdine - Güncel
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Malatya'da sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı yakalandı

Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Arguvan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama, hakaret etme" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemleri sürüyor.

AA / Yeter Erdine - Güncel

Türkiye Cumhuriyeti, Malatya, Terör, PKK, Güncel, Haber

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