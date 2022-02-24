Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Taha Ayhan - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

MALATYA'da, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

MALATYA'da, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında, iddiaya göre, para meselesinden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada İsmet K., Muhammet K. ve İbrahim K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.


Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title