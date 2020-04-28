Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
28.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:14

Malatya'da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi Şehir Mezarlığı mevkinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Olay sonrası kayıplara karşılan zanlının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan Başharık, Akpınar ve Paşaköşkü mahallelerinde de 3 iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Kimsenin yaralanmadığı olaylarla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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