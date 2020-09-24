Malatya'da silahla kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Malatya'da silahla kavga: 1 ölü, 1 yaralı

24.09.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:32
Malatya'da silahla kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancayla yaralanan Arafat Y. ile Burak D, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Arafat Y, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olaya karıştığı iddia edilen V.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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