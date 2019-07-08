Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu

MALATYA - Malatya'nın Yazıhan ilçesi'nde baraj gölüne giren genç boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden kayısı hasadında çalışmak üzere Yazıhan'ın Tecirli mezrasına ailesiyle birlikte gelen Mehmet Ali Kaynak serinlemek amacıyla suya girdi. Kaynak'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine kardeşi durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı kurtarma ekipleri gencin bulunması için çalışma başlattı.

Dalgıçların yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonrası Kaynak'ın cansız bedeni 5 metre derinlikte bulunurken, olay yerinde jandarma ekipleri çalışma yaptı.

Gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA