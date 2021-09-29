Malatya'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da asayiş uygulamalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da asayiş uygulamalarında bir miktar Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte var olan güven ve huzur ortamının devamlılığı ve sürdürülebilmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce denetimler yapıldı.

Ekipler, 3 şüpheli şahsın üst aramasında 4,7 gram sentetik uyuşturucu madde ile 25 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü

Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Oğuzhan Koç Şafak Sezer Amelia Hamlin
Spor Salih Uçan Umut Meraş Mehmet Topal Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malatya'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:08:51. #1.12#