Malatya'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da asayiş uygulamalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA (AA) - Malatya'da asayiş uygulamalarında bir miktar Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte var olan güven ve huzur ortamının devamlılığı ve sürdürülebilmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce denetimler yapıldı.
Ekipler, 3 şüpheli şahsın üst aramasında 4,7 gram sentetik uyuşturucu madde ile 25 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri