Malatya'da, Sandık Başında 2 Kişinin Ölümüyle İlgili 5 Kişi Tutuklandı

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, oy verme işlemi sırasında, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı.

Bölünmez Mahallesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, iddiaya göre oy kabinine başkalarıyla girmek isteyen kişilerle, sandık görevlisi Saadet Partisi (SP) üyesi İlyas Aktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve diğerlerinin de karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan İlyas ve Hasan Aktaş olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Aktaş ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kuzenler İlyas ve Hasan Aktaş toprağa verilirken, olaydan sonra gözaltına alınan 5 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - Malatya

Kaynak: DHA