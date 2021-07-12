Malatya'da sahte dekontla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Malatya'da sahte dekontla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da sahte dekontla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da sahte banka dekontuyla 7 ayrı dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da sahte banka dekontuyla 7 ayrı dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, 2 kişinin almış oldukları malzeme ve ürünler karşılığında verilen hesap numaralarına ilişkin sahte dekont oluşturup satıcıya göndererek 7 dolandırıcılık yapıldığını belirledi.

Bu kapsamda farklı noktalarda bulunan güvenlik kameralarının 72 saatlik kayıtlarını inceleyen ekipler, 7 olayda 93 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler A.D. ve M.A'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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Malatya'da sahte dekontla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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