Malatya'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yaldızlı kitap ele geçirildi
Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde 4 kişinin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen deri kaplama altın yaldızlı kitap ile 36x32 santimetre ebadında Roma sütunu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş