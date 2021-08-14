Malatya'da revize çalışmaları tamamlanan 32 park vatandaşların hizmetine sunuldu

Malatya'da TOKİ bölgesindeki 4 mahallede bulunan 32 parkta revize çalışmaları tamamlanarak yeniden vatandaşların hizmetine sundu.

Malatya'da TOKİ bölgesindeki 4 mahallede bulunan 32 parkta revize çalışmaları tamamlanarak yeniden vatandaşların hizmetine sundu.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, revize edilen parkların açılışı için düzenlenen törene katılan AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci selamlama konuşması yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da kentte hizmet seferberliği bulunduğunu hatırlatarak, parkların hayırlı olmasını temenni etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Çöşnük, Fırat, Yamaç ve Merkez Beydağı mahallerinde bulunan 32 adet parkın, yenileme çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundukların bildirdi.

Bölgede 22 bin kişinin parklardan istifade edeceğine işaret eden Güder, "Toplam maliyeti 3 milyonu aşan 32 adet parkı, baştan aşağı revize ettik. Bizler vatandaşlarımıza hizmet için bu makamlardayız. Aldığımız sorumluğumuz büyük ve bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Merkez Beydağı Mahallesi'ndeki açılış törenine, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş