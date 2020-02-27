Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı
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Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Malatya'da, kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan sürücülere sucuk ekmek ikram edildi.

27.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:50
Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

'da, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan sürücülere sucuk ekmek ikram edildi.

Malatya Emniyet Müdürü , Malatya-Elazığ kara yolunda bulunan uygulama noktasında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti.

Burada görev yapan polislerin moral ve motivasyonunu arttırma adına gerçekleştirilen ziyarette mangalda sucuk ekmek yapıldı.

Hazırlanan sucuk ekmekler, uygulama noktasındaki polisler tarafından durdurulan araç sürücü ve yolculara da ikram edildi.

Kaynak: AA

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