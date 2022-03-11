Malatya'da polis ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES'i tanıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da polis ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES'i tanıttı

AA - Kadir Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da polis ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES'i tanıttı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı ( Kades ) tanıttı.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ile beraberindeki polis ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kades'i tanıtmak amacıyla fabrikalarda çalışan kadınları ziyaret etti.

Ziyarette kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kadınlara KADES sistemini anlatan broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna sistemi yüklemesine de yardımcı oldu.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir, Malatya, Polis, KADES, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title