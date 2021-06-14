Malatya'da pikap ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Malatya'da pikap ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da pikap ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Malatya'nın Kale ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Muzaffer Baykal'ın kullandığı 34 BJ 6768 plakalı pikap, Malatya-Elazığ kara yolu Kıyıcak Mahallesi yakınlarında Bünyamin Kılıç idaresindeki 63 SE 027 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

???????Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Malatya'da pikap ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da pikap ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da pikap ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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