Malatya'da pamuk yüklü tır yandı
AA, Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'da seyir halindeki pamuk yüklü tırda çıkan yangında maddi hasar oluştu.
ADIYAMAN (AA) - Malatya'da seyir halindeki pamuk yüklü tırda çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, 23 ABD 203 plakalı pamuk yüklü tır, Adıyaman- Malatya kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında maddi hasar oluştu.