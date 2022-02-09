Malatya'da pamuk yüklü tır yandı

ADIYAMAN (AA) - Malatya'da seyir halindeki pamuk yüklü tırda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, 23 ABD 203 plakalı pamuk yüklü tır, Adıyaman- Malatya kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında maddi hasar oluştu.