Malatya'da otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Darende ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki baba ile kızı yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki baba ile kızı yaralandı.
Malatya-Kayseri kara yolunda, Y.Ç. (45) idaresindeki 34 KF 6024 plakalı otomobil, R.T. (38) yönetimindeki 34 PV 9769 plakalı tırla çarpıştı.
Yaralanan Y.Ç. ve kızı B.Ç. (24), ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen