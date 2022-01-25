Son dakika! Otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Malatya'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta skunk bulunduğunu belirledi.

Malatya-Elazığ kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika! Otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

Son dakika! Otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

Son dakika! Otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

Son dakika! Otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Malatya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title