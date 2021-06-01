Malatya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Levent Gültepe yönetimindeki 06 AFV 410 plakalı otomobil Erkenek Mahallesi'nde Muhammet Ciğal (15) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın