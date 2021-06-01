Malatya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Malatya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Levent Gültepe yönetimindeki 06 AFV 410 plakalı otomobil Erkenek Mahallesi'nde Muhammet Ciğal (15) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete arkadan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Malatya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

Son dakika haber! MHP milletvekillerinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı (1)
Son dakika haber! MHP milletvekillerinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı (1)
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan İlker Kaleli Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 13:51:33. #1.15#

title