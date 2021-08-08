Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Çamurlu mevkisinde A.Y.S. yönetimindeki 34 CNV 418 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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