Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Reşadiye Mahallesi Çamurlu mevkisinde A.Y.S. yönetimindeki 34 CNV 418 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın