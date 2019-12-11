Malatya'da otobüs şoförünün darbedilmesi kamerada
Malatya'da bir kişinin belediye otobüs şoförüne yumruklu saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya'da bir kişinin belediye otobüs şoförüne yumruklu saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait otobüs şoförü Sercan Y, Zafer Mahallesi'nde seyir halindeyken durakta durmadığı iddiasıyla Yasin D'nin yumruklu saldırısına uğradı.
Sürücünün ihbarı üzerine Yasin D. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Bu arada, otobüs şoförüne yumruklu saldırı, aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, Yasin D, durakta durmadığı gerekçesiyle otobüs şoförü Sercan Y. ile tartışarak yumruk atıyor, ardından otobüsten inerek uzaklaşıyor.