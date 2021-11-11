Malatya'da "On Bin Okul Projesi" kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

MALATYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer, "On Bin Okul Projesi" kapsamında Malatya'da düzenlenen bilgilendirme ve koordinasyon toplantısına katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, okul öncesi çağındaki çocukların il, ilçe bazlı kayıt oranları, derslik ihtiyaçları, il düzeyinde yapılan planlama ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Koçer, "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime erişiminin sağlanması amacı doğrultusunda, erken çocukluk eğitiminde, eğitime erişim oranlarının artırılması, 5 yaş grubunda yüzde 100'e ulaşılması hedeflenmektedir. Bu hedeflere yönelik olarak okul öncesi eğitimde ihtiyaç duyulan ilave dersliklerin açılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri temel eğitim, inşaat emlak, destek hizmetleri yöneticileri de katıldı.

Toplantının ardından, Songül Koçer ve Eğitim Uzmanı Gamze Yiğit, Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu ve Gazi İlkokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.