Malatya'da okullar arası gençler yüzme yarışları sona erdi

MALATYA (AA) - Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Okullar arası yüzme yarışları sona erdi.

Merkez Spor Kompleksi içerisinde yer alan olimpik yüzme havuzunda düzenlenen yarışlara 17 okuldan 26'sı kız toplam 70 sporcu katıldı.

Yarışlarda sporcular, 50 metre serbest, 100 metre serbest, 50 metre kelebek, 100 metre kelebek, 200 metre kelebek, 50 metre kurbağalama, 100 metre kurbağalama, 200 metre kurbağalama, 50 metre sırt, 100 metre sırt, 200 metre sırt kategorilerinde mücadele etti.

Erkeklerde Özel Malatya Hamle Koleji birinci, Özel Malatya Teknokent Koleji ikinci ve Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi üçüncü olurken, bayanlarda Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi birinci, Kolukısa Anadolu Lisesi ikinci ve Özel Malatya Teknokent Koleji üçüncülüğü aldı.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

Yarışlar sonunda erkeklerde ve bayanlarda takım halinde birinci olanlar, Malatya'yı grup müsabakalarında temsil edecek.