Malatya'da okul inşaatından malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Malatya'da okul inşaatından malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da okul inşaatından malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İskender Mahallesi'nde yapımı devam eden okul inşaatından çeşitli malzemelerin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, 67 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek kimliğini tespit ettikleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

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AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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