Son dakika gündem: Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı
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Son dakika gündem: Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı

Son dakika gündem: Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Malatya'da pompalı tüfekle evinin balkonuna çıkan şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerinin üzerine ateş açtı.

Malatya'da pompalı tüfekle evinin balkonuna çıkan şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerinin üzerine ateş açtı. Yaralananın olmadığı olayda şüpheli şahıs ikna çabaları neticesinde teslim oldu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasanbey Caddesi üzeri Taç Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan D.C.I. henüz bilinmeyen bir nedenle elinde pompalı tüfekle çıktığı evinin balkonunda bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, daha önceden de benzer olaylara karıştığı belirlenen şahısla müzakereci ekipler diyalog kurmaya çalıştı. D.C.I. bu esnada pencereden cadde üzerinde çevre güvenliği alan polis ekiplerinin üzerine doğru pompalı tüfekle tek el ateş açtı. Yaralananın olmadığı olayda yön tabelasına çok sayıda saçma isabet ederken, çelik yelek giyen ekiplerde teyakkuza geçti.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Emniyet Müdür Yardımcısı ile Asayiş Şube Müdürü'nde katıldığı olayda bir süre sonra ekiplerin ikna çabalarına cevap veren şahıs teslim oldu.

Şahsın ikametinde arama yapan ekipler kısa dipçikli bir adet pompalı tüfek bulurken, D.C.I. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(Hasan Eryılmaz/ İHA)

Son dakika gündem: Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı
Son dakika gündem: Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı
Son dakika gündem: Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı
Son dakika gündem: Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı
Son dakika gündem: Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı
Son dakika gündem: Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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