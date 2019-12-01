Malatya'da motosiklet hırsızlığı iddiası
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Malatya'da motosiklet hırsızlığı iddiası

Malatya'da motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

01.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:20
Malatya'da motosiklet hırsızlığı iddiası

'da motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, ekipleri, ilçesi Çukurdere Mahallesi Sokak üzerinde durumundan şüphelendiği 44 KZ 201 plakalı motosikletin sürücüsü A.E'yi durdurdu.

Ekiplerin yaptığı sorgulama sonucunda motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Şüpheli A.E. gözaltına alınırken, çalıntı olduğu belirlenen motosiklete el konuldu.

Kaynak: AA
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