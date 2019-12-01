Malatya'da motosiklet hırsızlığı iddiası
Malatya'da motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi Pamukçu Sokak üzerinde durumundan şüphelendiği 44 KZ 201 plakalı motosikletin sürücüsü A.E'yi durdurdu.
Ekiplerin yaptığı sorgulama sonucunda motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.
Şüpheli A.E. gözaltına alınırken, çalıntı olduğu belirlenen motosiklete el konuldu.