Malatya'da 'Modifiyeli Araç Festivali' - Haberler
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Malatya'da 'Modifiyeli Araç Festivali'

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da 'Modifiyeli Araç Festivali'

MALATYA Modifiyeciler Kulübü tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Modifiyeli Araç Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

MALATYA Modifiyeciler Kulübü tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Modifiyeli Araç Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

Malatya Modifiyeciler Kulübü tarafından bu yıl 2'nci 'Modifiyeli Araç Festivali' düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi oto parkında düzenlenen festivale 500'ün üzerinde araç katıldı. Farklı marka ve modellerdeki araçlar, aksesuar ve ses sistemleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Malatya Modifiyeciler Kulübü Başkanı Mehmet Yaman, tüm illerden katılımın gerçekleştiği belirterek, "500 civarında aracımız bulunuyor. Güzel bir organizasyon oldu. 2'ncisini düzenliyoruz bu sene, her sene üzerine koyarak daha güzel bir şekilde, daha düzenli bir şekilde oluyor. Bu programdaki amacımız; gençlerimizin hevesini zevkini arabasına harcaması ve uyuşturucudan kötü alışkanlıklardan uzak durması. Bütün amacımız bu. Türkiye'nin fenomenlerinden Tanju Akdoğan Malatyalı hemşerimiz Selahattin Nacar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Onlar da bizi desteklediler sağ olunlar" dedi.


Malatya'da 'Modifiyeli Araç Festivali'

Malatya'da 'Modifiyeli Araç Festivali'

Malatya'da 'Modifiyeli Araç Festivali'

Malatya'da 'Modifiyeli Araç Festivali'

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Malatya'da 'Modifiyeli Araç Festivali' - Haberler
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