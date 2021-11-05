Malatya'da marketlerden bıçak tehdidiyle 11 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı

Malatya'da üç marketten bıçak tehdidiyle para gasbeden şüpheli tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesinde 3 Kasım'da aynı gün üç marketten 11 bin 330 lira gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tecde Mahallesi'ndeki marketten 8 bin 680 lira gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlatmış, şüpheli Mıhlıdut Caddesi'nde dün yakalanmıştı. Zanlının aynı gün Başharık Mahallesi'ndeki marketten 2 bin lira, İstiklal Mahallesi'ndeki marketten de 650 lira gasbettiği belirlenmişti.

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