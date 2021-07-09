MALATYA'DA LASTİĞİ PATLAYAN YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 15 YARALI
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MALATYA'DA LASTİĞİ PATLAYAN YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 15 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 15 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 15 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kozluca mevkisinin Darıca Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya yönüne giden Veysel Borçbitiren (65) yönetimindeki 44 J 2853 plakalı yolcu minibüsünün sağ ön lastiği patladı. Borçbitiren'in kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, araçtaki 15 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Veysel Borçbitiren'in, kaza yerindeki ifadesinde, sağ ön lastiğin patlaması sonucu aracın kontrolünden çıktığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'DA LASTİĞİ PATLAYAN YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 15 YARALI
MALATYA'DA LASTİĞİ PATLAYAN YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 15 YARALI
MALATYA'DA LASTİĞİ PATLAYAN YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 15 YARALI
MALATYA'DA LASTİĞİ PATLAYAN YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 15 YARALI
MALATYA'DA LASTİĞİ PATLAYAN YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 15 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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