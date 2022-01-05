Malatya'da kumar operasyonunda 9 kişi yakalandı - Haberler
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Malatya'da kumar operasyonunda 9 kişi yakalandı

Malatya'da kumar operasyonunda 9 kişi yakalandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dabakhane Mahallesi'nde kumar oynatıldığını tespit ettiği iş yerine baskın yaptı.

Operasyonda, kumar oynayan 9 kişi yakalandı, bir miktar para muhafaza altına alındı.

Ekipler, 9 kişiye idari işlem, kumar oynattığı belirlenen işletmeci hakkında da adli işlem yaptı.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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