Malatya'da koronavirüs tedbirleri Malatya'nın Doğanşehir ve Darende ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler sürüyor.

Malatya'nın Doğanşehir ve Darende ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler sürüyor.

Doğanşehir ilçesinde Vefa Sosyal Grubu ekiplerince yaşlılara yönelik yardımlar devam ediyor.

Polat Mahallesinde'ndeki Zöhre Tekin ve Meryem Kurt yapılan yardımların karşısında duygulanarak Vefa Sosyal Grubuna dua ettiler.

Vefa Sosyal Grubu ekipleri de yaşlı kadına "Siz evinizden çıkmayın, biz her zaman yanınızdayız" uyarısında bulundu.

Darende'de ise Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, D-300 Karayolunu kullanan vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: AA