Malatya'da kış lastiği denetimi

MALATYA (AA) - Malatya'da trafik ekipleri, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte trafik ekipler sorumluluk bölgelerinde 1 Aralık itibariyle tüm yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimlerine başladı.

Ekipler durdurdukları tır, kamyon ve yolcu minibüslerin lastiklerini kontrol ederek, kış lastiklerinin diş derinliğini ölçtü.

Açıklamada, kış mevsimi sebebiyle soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamında vatandaşların seyahat edebilmeleri için araçların kış bakımını yaptırmaları ve mevsim şartların uygun lastik kullanmaları gerektiği belirtildi.

Tüm yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara 1 Aralık 2021 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiğinin zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.???????

Öte yandan, Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Sürgü Bölge Trafik ekipleri de oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştirerek, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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