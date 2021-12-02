Malatya'da kış lastiği denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da kış lastiği denetimi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da kış lastiği denetimi

Malatya'da trafik ekipleri, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği denetimi yaptı.

MALATYA (AA) - Malatya'da trafik ekipleri, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte trafik ekipler sorumluluk bölgelerinde 1 Aralık itibariyle tüm yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimlerine başladı.

Ekipler durdurdukları tır, kamyon ve yolcu minibüslerin lastiklerini kontrol ederek, kış lastiklerinin diş derinliğini ölçtü.

Açıklamada, kış mevsimi sebebiyle soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamında vatandaşların seyahat edebilmeleri için araçların kış bakımını yaptırmaları ve mevsim şartların uygun lastik kullanmaları gerektiği belirtildi.

Tüm yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara 1 Aralık 2021 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiğinin zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.???????

Öte yandan, Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Sürgü Bölge Trafik ekipleri de oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştirerek, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

 Libya Başbakanı Dibeybe'nin adaylığının önündeki engel kalktı

Libya Başbakanı Dibeybe'nin adaylığının önündeki engel kalktı

 Libya'da Hafter'in başkanlık adaylığına yapılan itiraz kabul edildi

Libya'da Hafter'in başkanlık adaylığına yapılan itiraz kabul edildi

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title