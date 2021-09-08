Malatya'da Kaynarca Spor Kompleksi 2023 yılında hizmete açılacak
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Malatya'da Kaynarca Spor Kompleksi 2023 yılında hizmete açılacak

Malatya'da Kaynarca Spor Kompleksi 2023 yılında hizmete açılacak
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 58 dönümlük alanda yapımı devam eden Kaynarca Spor Kompleksi'nin 2023 yılında hizmete açılacağını belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 58 dönümlük alanda yapımı devam eden Kaynarca Spor Kompleksi'nin 2023 yılında hizmete açılacağını belirtti.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde AK Parti Yeşilyurt Mahalle Başkanları ile bir araya geldi.

Burada konuşan Çalık, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, kente yapılan ve yapılacak bazı yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Yeşilyurt bölgesinde de önemli yatırımlar yapıldığını kaydeden Çalık, Yeşilvadi (Beylerderesi) Göleti'nin 6 bin 220 dekar araziyi suladığını aktardı.

Bindal Mahallesi'nin 70 yıllık tapu sorununun çözüldüğünü belirten Çalık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Melekbaba Gençlik Merkezinin hemen yanında 58 dönümlük alanda yapımı devam eden Kaynarca Spor Kompleksi'nin 2023 yılında tamamlanmasının planlandığını ve kenttin en büyük spor kompleksi olacağını vurguladı.

Çalık, kompleksin sadece Kaynarca Mahallesi'ndeki gençlere değil Melekbaba, Taştepe ve diğer bölgedeki gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmasına da imkan sunacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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Malatya'da Kaynarca Spor Kompleksi 2023 yılında hizmete açılacak - Haberler
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