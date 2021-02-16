Kayalıklardan düşen kişi yaralandı
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Kayalıklardan düşen kişi yaralandı

16.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:04

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde mesire alanında kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde mesire alanında kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgeye göre, Yakınca Mahallesi Beylerderesi mesire alanında dengesini kaybeden A.N. kayalıklardan düştü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alınan A.N. ambulansa taşındı.

Sağlık ekiplerince A.N, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kayalıklardan düşen kişi yaralandı
Kayalıklardan düşen kişi yaralandı
Kayalıklardan düşen kişi yaralandı
Kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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