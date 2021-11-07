Malatya'da kartpostallık sonbahar manzaraları

Beton binalar arasında kalan bahçelerde renk cümbüşü

MALATYA - Sonbahar aylarında ağaçların sararması ile ortaya çıkan görsel tabloların en iyi örneklerinden birinin yaşandığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin aralarında kalan kayısı bahçeleri, sonbaharın gelmesi ile özellikle fotoğraf tutkunları için doğal bir plato haline geldi. Tarım arazisi olarak imara açılmayan bu bölgelerde yer alan kayısı bahçelerindeki ağaçların sararması ile ortaya çıkan görüntü sonbahar mevsimi en iyi anlatan karelerden biri. Baharda beyaz gelinliğini giyen, yazın ise yeşillere bürünen ağaçların bu aylarda kayısı gibi sararması ortaya da bir renk cümbüşü çıkarıyor. Diğer meyve ağaçlarının yapraklarının da rengarenk görüntü oluşturması ile fotoğraf çekmek isteyen birçok vatandaşın uğrak mekanı olan Tecde Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Tecde'nin her mevsim ayrı bir güzelliğinin bulunduğunu söyledi.

Yiğit, "Sonbahar hüzün ayı derler ya, gerçekten bahçelerimiz sararak hüzne döndü. Baharda beyaz gelinliğe bürünen, yaz ayında yeşille bürünen ve sonbaharda sararan bahçelerimiz görsel şölen sunuyor. Her mevsim ayrı bir güzellik yaşıyoruz" dedi.

Mahallelerinin bu aylarda fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri olduğunu söyleyen Yiğit, "Bahçeler arasında gerçekten güzel sonbahar fotoğrafları çıkıyor. Birçok vatandaş ve fotoğraf sanatçısı bugünlerde buraya gelerek kartpostallık fotoğraflar çekiyor" diye konuştu.