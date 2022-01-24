Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü

Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir otoparkın çatısı çöktü.

MALATYA (İHA) - Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir otoparkın çatısı çöktü. Çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otoparkın çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü. İşyerinin kapalı olması bir faciayı önlerken, çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Yaralananın olmadığı park halindeki bazı araçların çevredeki esnafın yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü

Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü

Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü

Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü

Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü

Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü

Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü

Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü

Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü

Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü

Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Malatya, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title