Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan hastaya iş makinesiyle ulaşıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede mahsur kalan hasta, iş makinesi ve sağlık ekiplerinin üç saatlik zorlu mücadelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede mahsur kalan hasta, iş makinesi ve sağlık ekiplerinin üç saatlik zorlu mücadelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kırsal Çukurkaya Mahallesi'nde oturan ve solunum yetmezliği şikayeti bulunan 74 yaşındaki Döndü Kurt'un yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu mahalleye, sağlık ekipleri ile Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresine ait kepçe yönlendirildi.

Kepçe ile yoldaki karın temizlenmesinin ardından, sağlık ekipleri yaklaşık 3 saat süren zorlu mücadeleyle mahalleye ulaştı. 112 ekipleri tarafından burada ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, durumunun ağır olması nedeniyle ambulansa alındı.

Kurt ve beraberindeki torunları, 112 Acil Servis ekibince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine götürüldü.

Döndü Kurt'un tedavisinin hastanede devam edeceği öğrenildi.