Kar nedeniyle apartmanın teras katının ahşap çatısı çöktü - Haberler
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Kar nedeniyle apartmanın teras katının ahşap çatısı çöktü

AA - Güncel
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Malatya'da bir apartmanın teras katının ahşap çatısı kar nedeniyle çöktü.

MALATYA (AA) - Malatya'da bir apartmanın teras katının ahşap çatısı kar nedeniyle çöktü.

Zafer Mahallesi Seray Sokak'taki bir apartmanın teras katındaki ahşap çatı üzerinde kar birikti.

Karların ağırlığına dayanamayan ahşap çatı çöktü.

Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir kısmı sokağa devrilmek üzere olan çatıyı güvenli bölgeye çekti.

Polis ekipleri ise apartman çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kar nedeniyle apartmanın teras katının ahşap çatısı çöktü

Kar nedeniyle apartmanın teras katının ahşap çatısı çöktü

Kar nedeniyle apartmanın teras katının ahşap çatısı çöktü

Kar nedeniyle apartmanın teras katının ahşap çatısı çöktü

Kar nedeniyle apartmanın teras katının ahşap çatısı çöktü

Kar nedeniyle apartmanın teras katının ahşap çatısı çöktü

AA - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Malatya, kar, Güncel, Haber

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