Kanser hastası kadının ilaçlarını jandarma teslim etti - Haberler
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Kanser hastası kadının ilaçlarını jandarma teslim etti

AA - Haberler | Güncel

Malatya'da jandarma ekipleri, kar nedeniyle ilaçlarını eczaneden alamayan kanser hastası yaşlı kadının yardımına koştu.

MALATYA (AA) - Malatya'da jandarma ekipleri, kar nedeniyle ilaçlarını eczaneden alamayan kanser hastası yaşlı kadının yardımına koştu.

Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki kanser hastası Hüsne Canpolat, kar nedeniyle yolların kapalı olduğunu, bu nedenle eczaneden ilaçlarını alamadığını jandarma ekiplerine bildirerek, yardım talebinde bulundu.

Harekete geçen ekipler, Hekimhan Kaymakamlığı ve Hekimhan Belediye Başkanlığı ile koordine kurularak 3 saatlik çalışmanın ardından yardım talebinde bulunan Hüsne Canpolat'a ulaştı ve ilaçları teslim etti.

Kanser hastası kadının ilaçlarını jandarma teslim etti

Kanser hastası kadının ilaçlarını jandarma teslim etti

Kanser hastası kadının ilaçlarını jandarma teslim etti

Kanser hastası kadının ilaçlarını jandarma teslim etti

Kanser hastası kadının ilaçlarını jandarma teslim etti

AA - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Malatya, Kanser, kar, Güncel, Haber

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