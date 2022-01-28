Malatya'da kamyonla çarpışan minibüsteki 2 yolcu yaralandı
AA, Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kamyona arkadan çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kamyona arkadan çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
Salih Dursun idaresindeki 44 J 7773 plakalı şehir içi yolcu taşıyan minibüs, Karşıyaka Mahallesi'nde önünde seyreden Ahmet Karabaş'ın kullandığı 47 PH 478 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, yolculardan Mehmet Demirkaya ve Münevver Fırat yaralandı.
Minibüste sıkışan Demirkaya, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.