Malatya'da kadın cinayeti: Hiç acımadan 73 yaşındaki eşine kıydı
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Malatya'da kadın cinayeti: Hiç acımadan 73 yaşındaki eşine kıydı

12.11.2020 02:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 08:56

Malatya'da hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan 70 yaşındaki adam, tartıştığı eşine bir el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. 73 yaşındaki talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırgan koca ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Hande Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan 70 yaşlarındaki Mehmet P., saat 23.15 sıralarında eşi Emine P.'nin (73) ikametine geldi.

1 EL ATEŞ ETTİ

Eve giren Mehmet P. tartıştığı eşine tabanca ile 1 el ateş ettikten sonra olay yerinde kaçtı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde 3 çocuk annesi Emine P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KISKIVRAK YAKALADILAR

Bölgede çalışma başlatan ekipler olayın şüphelisi Mehmet P.'yi olayda kullandığı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakaladı. Bu arada Emine P.'nin vefat haberini alarak olay yerine gelen çocukları ve yakınları sinir krizi geçirirken ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Emine P.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Malatya'da kadın cinayeti: Hiç acımadan 73 yaşındaki eşine kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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