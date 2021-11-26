Malatya'da KADES uygulaması tanıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da KADES uygulaması tanıtıldı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da KADES uygulaması tanıtıldı

Malatya'da jandarma, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kurduğu stantta Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

MALATYA (AA) - Malatya'da jandarma, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kurduğu stantta Kadın Acil Destek Uygulaması'nı ( Kades ) tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığınca, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinliklerin kapsamında kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla bir alışveriş merkezinde kurulan stantta, KADES uygulamasını anlatıldı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli Jandarma Üstçavuş Burcu Dönmez ve Astsubay Çavuş Yeşim Kutluca, stantta kadınlara KADES uygulamasını anlatarak, 44 kadının cep telefonuna uygulamayı yükledi.

Stantta görevli kadın jandarmalar, vatandaşların sorularını yanıtlayarak, onlara üzerinde jandarma fotoğrafı bulunan ve "her zaman yanınızdayız" yazılı tişört, şapka ve broşür verdi.

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: 'Merve kurban olayım geri dön'

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: "Merve kurban olayım geri dön"

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

 Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title