Malatya'da KADES uygulaması tanıtıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da jandarma, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kurduğu stantta Kadın Acil Destek Uygulaması'nı ( Kades ) tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığınca, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinliklerin kapsamında kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla bir alışveriş merkezinde kurulan stantta, KADES uygulamasını anlatıldı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli Jandarma Üstçavuş Burcu Dönmez ve Astsubay Çavuş Yeşim Kutluca, stantta kadınlara KADES uygulamasını anlatarak, 44 kadının cep telefonuna uygulamayı yükledi.

Stantta görevli kadın jandarmalar, vatandaşların sorularını yanıtlayarak, onlara üzerinde jandarma fotoğrafı bulunan ve "her zaman yanınızdayız" yazılı tişört, şapka ve broşür verdi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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