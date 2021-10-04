Malatya'da kaçakçılık operasyonlarına 3 gözaltı - Haberler
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Malatya'da kaçakçılık operasyonlarına 3 gözaltı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da kaçakçılık operasyonlarına 3 gözaltı

Malatya'da iki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da iki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2 operasyon düzenlendi.

Ekipler, 28 bin 200 dal içi doldurulmuş makaron, 27 bin 495 deste sigara sarma kağıdı, 72 bin 200 dal boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.???????

Malatya'da kaçakçılık operasyonlarına 3 gözaltı

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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