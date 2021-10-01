Malatya'da kaçak alkol ve sigara operasyonu

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis, yaptığı çalışmalarda 25 litre sahte alkol ve 740 paket kaçak sigara ele geçirdi. Başka bir olayda ise polis, 5 ayrı kameranın görüntülerini izleyerek şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir ihbar üzerine iki ayrı şahsa yönelik düzenledikleri operasyonla 25 litre sahte alkol ve 740 paket kaçak sigara ele geçirdi. İzzetiye Mahallesi'nde meydana gelen faili meçhul iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili de çalışma başlatan polis, izlenen 5 ayrı kamera görüntüleri neticesinde şüpheliyi 3 bin 200 TL değerindeki suça konu malzeme ile birlikte yakaladı. Tahkikatın devam ettiği kaydedildi. - MALATYA