Malatya'da kaçak 40 bin 600 makaron yakalandı
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Malatya'da kaçak 40 bin 600 makaron yakalandı

Malatya'da kaçak 40 bin 600 makaron yakalandı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da kaçak 40 bin 600 makaron ve 2 bin 790 deste sigara kağıdı ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da kaçak 40 bin 600 makaron ve 2 bin 790 deste sigara kağıdı ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde iki şüphelinin gümrük kaçağı makaron ve sigara kağıdı sattığı yönünde bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan denetimlerde 26 bin 400 dolu ve 14 bin 200 boş makaron ile 2 bin 790 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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